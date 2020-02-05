شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابي انشطار طائرة بإسطنبول إلى 120 والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع عدد المصابين في حادث انشطار طائرة بعد انحرافها عن المدرج بمطار صبيحة جوكشين الدولي باسطنبول إلى 120 شخصا.
وذكرت الوكالات أن طائرة ركاب تابعة لشركة تركية ذات الاسعار المنخفضة، انحرفت عن مدرج المطار واشتعلت فيها النيران.
وكانت الطائرة قد تعرضت لرياح عاتية وأمطار غزيرة خلال رحلتها من أزمير، على ساحل بحر إيجة التركي، إلى اسطنبول.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية إنه تم إغلاق المطار، كما تم إرسال رجال الإطفاء إلى مكان الحادث على الفور ولا تزال عمليات الإجلاء جارية. يشار إلى أن الطائرة كانت تقل 171 راكبا وطاقمها المكون من 6 أفراد.
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