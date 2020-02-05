محللون موريتانيون: زيارة الغزواني للإمارات تحقق نتائج غير مسبوقة‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الشارع الموريتاني ومواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا وترحيبا كبيرا بالزيارة التاريخية، التي أداها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني للإمارات العربية المتحدة. عبدالله بن زايد ووزير خارجية موريتانيا يبحثان تعزيز التعاون رئيس الإمارات يوجه بتخصيص ملياري دولار لمشاريع تنموية في موريتانيا

وأشاد مدونون ومواطنون موريتانيون بقرار الإمارات في تخصيص مبلغ ملياري دولار لتنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية في موريتانيا، غداة الزيارة التي أداها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لدولة الإمارات العربية المتحدة السبت الماضي ودامت ثلاثة أيام. واعتبر محللون في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن الزيارة التاريخية التي أداها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني كانت ناجحة، وترجمت نتائجها عمق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين.

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