9 قتلى في اقتحام أنصار الصدر خيام معتصمي النجف

قتل 9 عراقيين، مساء الأربعاء، إثر اقتحام أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خيام المعتصمين الذي يطالبون بإنهاء نفوذ طهران من البلاد وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، في ساحة الصدرين بمحافظة النجف.

وقال مسعفون ومصادر أمنية إن "100 شخص على الأقل أُصيبوا بجراح في أحداث العنف".

وأشارت مصادر إلى أن أنصار الصدر يتبعون مليشيا القبعات الزرقاء التي يؤكد خبراء ومسؤولون عراقيون أنها سلاح النظام الإيراني لقمع المتظاهرين.

وكشف مسؤول في الاستخبارات العراقية عن أن القبعات الزرقاء التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بدأت تحتضن كل مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران في العراق، لقمع المتظاهرين.

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وقال المسؤول في تصريحات لـ"العين الإخبارية" مفضلا عدم ذكر اسمه إن "القبعات الزرقاء لم تعد تشمل سرايا السلام وحدها، بل بدأت تضم مليشيات عصائب أهل الحق وكتائب كل من حزب الله العراقي وسيد الشهداء وبدر والإمام علي وسرايا الخراساني والنجباء".

وتابع: "يعتبر هذا الدمج جزءا من الاتفاقية التي وقعها مقتدى الصدر مع زعيم مليشيات الحشد الشعبي هادي العامري وقادة المليشيات الأخرى في مدينة قم الإيرانية الشهر الماضي، بإشراف من فيلق القدس جناح الحرس الثوري الإيراني الخارجي ومليشيا حزب الله اللبنانية".

ورغم تعهد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بحماية المتظاهرين ومنع استخدام العنف ضدهم، فإنه منذ تكليفه، السبت الماضي، هاجمت المليشيا ساحات الاعتصام وطردت المتظاهرين منها واستولت على منصاتها.

وانتشرت عناصر مليشيا القبعات الزرقاء أمام غالبية المدارس والمعاهد والجامعات في بغداد ومدن الجنوب، وأجبرت مديري المدارس على فتح أبوابها وكسر الإضراب الذي شمل غالبية مدارس الجنوب وقسما كبيرا من مدارس بغداد.

وقال فاتح حسين المدرس بإحدى مدارس بغداد، في حديث لـ"العين الإخبارية": "تفاجأنا بوجود مجموعة من القبعات الزرقاء أمام مدرستنا، رغم أننا لم نضرب عن الدوام منذ اندلاع المظاهرات سوى عدة أيام".

وأضاف: "مسؤول المجموعة دخل غرفة المدير وطلب أسماء المدرسين وكم عدد الحضور والغياب وهدد بصوت عالٍ أن من يضرب عن الدوام فسيعاقب بالقتل"، مشيرا إلى أن المجموعة ظلت حتى نهاية الدوام أمام المدرسة.