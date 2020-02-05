حاكم دبي يستقبل رئيس السنغال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

متابعات_السعودية نيوز

استقبل نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دبي مساء اليوم الأربعاء، رئيس السنغال ماكي سال، والوفد المرافق.



ورحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالرئيس الضيف متمنياً له زيارة ناجحة إلى الإمارات تثمر نتائج طيبة وايجابية تعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين.

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وتجاذب والرئيس سال أطراف الحديث حول سبل توسيع آفاق التعاون وبناء شراكة استثمارية بين الجانبين خاصة في البنية التحتية والمشاريع السياحية التي سيكون لها أثر بالغ في تقريب المسافات بين شعبي البلدين.

وأعرب الرئيس السنغالي عن أمله في التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الإمارات في قطاعات عدة، مشيداً في هذا السياق بدور موانئ دبي العالمية التي تسهم الى حد كبير في تطوير وتشغيل موانئ السنغال الواقعة على شواطئ الأطلسي، منوهاً بنموذج التنمية الحضارية والمستدامة التي تنفذها الإمارات على غير صعيد وفي شتى القطاعات حتى باتت مثالاً يحتذى للتنمية وتحقيق الاستدامة التي تسعد شعبها بكافة فئاته ومناطقه.

وأكد الرئيس أن "الاستثمار الإماراتي في السنغال سيحقق نتائج مثمرة خاصة أن بلاده تشكل حلقة وصل وجسر عبور الى دول أمريكا اللاتينية منها البرازيل ما يخلق فرصا سانحة ومحتمله لشراكات استثمارية مع هذه الدول".