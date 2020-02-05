الخارجية الألمانية: انعقاد لجنة تنفيذ نتائج اجتماع برلين بشأن ليبيا في 16 شباط

أعلن وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "لجنة تنفيذ نتائج اجتماع برلين بشأن ​ليبيا​ ستنعقد في 16 شباط الحالي"، مشيراً الى "بدء المفاوضات بين القوى المتصارعة يعد علامة جيدة"، مؤكداً "مواصلة العمل مع ​الأمم المتحدة​ لتنفيذ نتائج ​مؤتمر برلين​، وتحقيقًا لهذه الغاية، جرى دعوة الدول المشاركة لحضور الاجتماع الأول للجنة مراقبة تنفيذ القرارات".

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