أعلن ​البيت الأبيض​، في بيان، أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، سيعقد "محادثات مع زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ في ​واشنطن​، وستمثل الزيارة فرصة للتأكيد على التزام ​الولايات المتحدة​ بمصالح شعب ​فنزويلا​، وستسمح بمناقشة سبل العمل مع غوايدو لتسريع عملية الانتقال الديمقراطي التي ستضع حدا للأزمة الحالية في فنزويلا"، موضحاً "مواصلة العمل مع شركائنا في المنطقة لمواجهة النظام الدكتاتوري اللاشرعي في فنزويلا، وسندعم شعب فنزويلا لضمان مستقبل ديمقراطي ومزدهر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب سيعقد محادثات مع زعيم المعارضة الفنزويلية في واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.