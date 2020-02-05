بوغدانوف يبحث مع سلامة التسوية في ليبيا

أعلن ​وزارة الخارجية الروسية​ ان "المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​الشرق الأوسط​ ميخائيل بوغدانوف بحث مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ​ليبيا​ ​غسان سلامة​، سبل التسوية في ليبيا، ومخرجات لجنة "5+5" العسكرية، حيث ابلغ سلامة بوغدانوف، مخرجات اللقاء الأول للجنة العسكرية المشتركة "5+5" في جنيف، بين ​ممثلين​ عن ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية، و​الجيش الوطني​ الليبي لوقف القتال في ​طرابلس​، مع الأخذ في الاعتبار نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا في ​برلين​ في 19 كانون الثاني، والمناقشات الجارية ذات الصلة في ​مجلس الأمن الدولي​".

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