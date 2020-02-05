نتانياهو: الطائرات الإسرائيلية تستطيع الطيران من فوق السودان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ​الطائرات الإسرائيلية​ باتت تستطيع الطيران من فوق ​السودان​. تجدر الإشارة إلى أن نتانياهو، كان قد أعلن سابقاً "أن إسرائيل حصلت على إذن للتحليق في الأجواء ​السوداني​ة، الا أننا نحتاج إلى بعض الإجراءات التقنية"، وجاء ذلك بعد يوم واحد من اجتماعه برئيس مجلس السيادة السوداني، ​عبد الفتاح البرهان​، في ​أوغندا​.

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