حاكم اسطنبول: إصابة 120 شخصا بجروح نتيجة الهبوط الحاد لطائرة في إسطنبول

أعلن حاكم ​اسطنبول​ علي إرليكايا، في حديث تلفزيوني، عن "إصابة 120 شخصا بجروح نتيجة الهبوط الحاد للطائرة التابعة لشركة بيغاسوس في مطار صبيحة في ​إسطنبول​"، موضحاً ان "سبب الهبوط الإضطراري الحاد هو الحالة الجوية السيئة".

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