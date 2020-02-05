النشرة: الجيش السوري دخل الى مدينة سراقب وسيطر ناريا على الطريق الدولي

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن ​الجيش السوري​ بدأ بدخول مدينة ​سراقب​ وسيطر ناريا على الطريق الدولي حلب - سراقب، كما قطع خطوط امداد الارهابيين من ​ريف حلب الجنوبي​، مشيرا الى أن "​جبهة النصرة​" قصفت ​مدينة حلب​ بالقذائف الصاروخية ما اسفر عن مقتل اربعة ​مدنيين​ واصابة العشرات. إضغط للمزيد

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