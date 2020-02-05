زهران: عويدات تسلم جوابا بشأن تحويل مليارين و276 مليون دولار من لبنان لسويسرا

كشف مدير مركز "الإرتكاز الإعلامي" ​سالم زهران​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "تسلم القاضي ​غسان عويدات​، جوابا لكتابه الذي وجهه إلى لجنة الرقابة على ​المصارف​، يفيد بتحويل مليارين و276 مليون ​دولار​ من حسابات أشخاص من مصارف لبنانية إلى عدد من البنوك السويسرية، وتمت إحالة الكتاب إلى هيئة التحقيق الخاصة ومكافحة تبييض الأموال لتحديد أسماء أصحاب هذه المبالغ".

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