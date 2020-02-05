التحكم المروري: اعادة فتح الطريق محلة الحمرا امام مصرف لبنان

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن اعادة فتح الطريق محلة الحمرا امام ​مصرف لبنان​ بعد قطعها من قبل محتجين. إضغط للمزيد

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