أعلن وزير ​الصحة​ ​حمد حسن​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "‏وصول الطالب اللبناني القادم من ​الصين​ الى ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، وهو الآن في غرفة العزل احترازيا لمراقبته خلال هذه الفترة رغم حالته الصحية الجيدة، وهو لا يعاني من أي عوارض، وعائلته الى جانبه ويحظى بكامل الاهتمام والرعاية اللازمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن: الطالب القادم من الصين في غرفة العزل بمستشفى بيروت احترازيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.