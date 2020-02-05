نصر: 4 أشهر وستتضح نتيجة تحليلات بلوك 4 إن كان يحتوي نفط تجاري أو لا

أشار رئيس هيئة إدارة البترول وليد نصر، إلى أن "الحفر في البلوك 4 في الساحل الشرقي للبحر المتوسط الإستكشافي سيبدأ في النصف الثاني من شباط الحالي وخلال 4 أشهر سيتضح نتيجة التحليلات إن كان يحتوي البير على نفط تجاري أو لا".
واعتبر نصر أن "من حق المواطن أن يعلم بأن هناك احتمال أن لا يكون هناك نفط تجاري وهو أمر طبيعي يحصل في أغلب الدول، إذ أن النفط التجاري ممكن أن يتضح في ثالث أو رابع حفر".
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