شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد: الاستعجال فى إصدار قانون المحليات يؤثر على العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، إن قانون المحليات من أهم القوانين للمجتمع بأكمله، محذرا من العجلة في إصدار قانون المحليات بشكل انفعالى، مشددا علي ضرورة التأنى حتى يخرج القانون بشكل توافقى يرضى جميع الأطراف، متابعا: "لابد أن نفرق داخل القانون بين الإدارة المحلية وانتخابات المحليات، ولابد أن نصل إلى إعداد قانون جيد ينظم العملية الانتخابية".

وأشاد "أبو شقة" في كلمته خلال ائتلاف دعم مصر بأولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون المحليات المنعقدة الآن بمقر الائتلاف، مضيفا أنها دعوة جادة وتمثل خطوة حقيقية على الطريق الديمقراطي لأننا أمام الرأى والرأي الآخر، مؤكدًا أنه سيتم بحث ما ورد في مشروع قانون المحليات الخاصة باللجنة والسماع لكل الأوجه والآراء، مشيرا إلى أن المجلس لديه تجربة جيدة داخل المجلس عندما نظم حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية.

وطالب رئيس حزب الوفد، بوضع جدول أعمال للحوار المجتمعي الحالي حول المحليات، بتحديد جدول أعمال لكل جلسة، ووضع مهلة للقوى الحزبية بإعداد وجهات نظرهم بشكل كامل، مطالبا بضرورة مشاركة النقابات المهنية والعمالية داخل الحوار المجتمعي الحالي، نظرا لأن الموضوع لا يتعلق بالأحزاب فقط ولكن يتعلق بمصر بأكملها.

وشدد أبوشقة على ضرورة أن يكون المشروع المقدم من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هو أساس البحث، علي أن يبني عليه أثناء جلسات الحوار المجتمعى الآن، واللجوء للخبراء والفنيين وتحديد الهدف الرئيسي ثم تحديد الوسيلة والقواعد.

Advertisements