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طائرة تركية تنشطر لثلاثة أجزاء بعد خروجها عن المسار أثناء الهبوط

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سارة الطالبي 0 تبليغ

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خرجت طائرة ركاب تركية عن مسارها أثناء هبوطها في مطار صبيحة غوكشن في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة الأناضول التركية، اليوم الأربعاء، أن الطائرة كانت قادمة من ولاية إزمير، غرب البلاد، مضيفة أن عدد من الفرق الطبية والإطفاء هرعت إلى المطار.

وأوضح المصدر ذاته أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الناتج في الطائرة، فيما تواصل فرق الإنقاذ إجلاء المسافرين.

وتسبب الحادث في انشطار الطائرة إلى ثلاثة أجزاء، فيما أشار وزير النقل والبنى التحتية جاهد طورهان، إلى وقوع إصابات دون تسجيل خسائر في الأرواح.

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