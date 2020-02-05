بهدف بلوغ نهائي كأس إفريقيا.. “أسود” كرة القدم داخل القاعة يواجهون أنغولا اليوم

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة مباراة نصف نهائي كأس إفريقيا أمام منتخب أنغولا، مساء اليوم الأربعاء، بداية من التاسعة ليلا فوق أرضية قاعة لحزام بمدينة العيون.

وخاض المنتخب الوطني، مساء أمس الثلاثاء، آخر حصة إعدادية قبل ملاقاة أنغولا، اليوم، وكله أمل في تجاوز عقبته وبلوغ النهائي، الذي سيجرى يوم الجمعة المقبل.

وركز هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، خلال هذه الحصة التدريبية التي امتدت لحوالي ساعة وخمس دقائق، على وضع آخر اللمسات على المجموعة لبلوغ نهائي المسابقة القارية.