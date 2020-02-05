قرعة كأس”الكاف”.. مواجهات حارقة للحسنية ونهضة بركان

حكمت قرعة كأس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي أجريت اليوم، الأربعاء، بمصر على ممثلي كرة القدم الوطنية، نهضة بركان وحسنية أكادير، لحساب منافسات ربع نهائي المسابقة القارية، بمواجهات حارقة مع فرق متمرسة داخل القارة السمراء.
وأسفرت القرعة عن مواجهة فريق النهضة البركانية لمنافسه المصري البورسعيدي، في وقت يواجه فيه حسنية أكادير فريق النصر الليبي.
وتراهن النهضة والحسنية على مواصلة رحلتيهما الإفريقية في مسابقة كأس “الكاف”، وهي الرغبة ذاتها التي يتملكها كل من الرجاء الرياضي والوداد، اللذان ينافسان على لقب دوري أبطال إفريقيا.
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