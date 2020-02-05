شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات قصف حوثية واسعة على الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 5 فبراير 2020 شنت مليشيات الحوثي الإرهابية عمليات قصف واستهداف عنيفة طالت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة جنوب الحديدة بالأسلحة الثقيلة.

وقالت مصادر محلية في التحيتا، إن المليشيات قصفت الأحياء السكنية جنوب مركز مدينة التحيتا بقذائف مدفعية الهاون بشكل هستيري. وذكرت المصادر أن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها على منازل المواطنين شرق المديرية مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة منها سلاح 14.5وسلاح 12.7 بشكل همجي. Advertisements وأضافت المصادر ان المليشيات قامت بعمليات إستهداف واسعة طالت منازل المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية بساعات متفرقة من يومنا هذا مستخدمة الأسلحة الرشاشة. وأشارت المصادر أن الاستهداف والقصف سبب حالة من الخوف والرعب في صفوف المواطنين لاسيما النساء والأطفال. وتواصل مليشيات الحوثي قصف واستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات ومناطق محافظة الحديدة في ظل صمت وتجاهل الأمم المتحدة للإنتهاكات التي ترتكبها المليشيات منذ بدء الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

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