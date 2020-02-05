شكرا لقرائتكم خبر عن أمن شبوة ينفي محاولة اغتيال المحافظ بن عديو والان مع التفاصيل

الأربعاء 5 فبراير 2020 نفى مصدر مسؤول في عمليات أمن محافظة شبوة تعرض المحافظ محمد صالح بن عديو، لمحاولة اغتيال اليوم الاربعاء.

وبحسب المصدر فإن الاخبار المتداولة حول محاولة تصفية محافظ المحافظة بن عديو غير صحيحة. Advertisements وأضاف المصدر أن بن عديو لم يتعرض لاي محاولة اغتيال اليوم أو مؤخرا. وكانت بعض الوسائل الاعلامية قد نقلت عن مصادر مضللة خبرا مفاده تعرض المحافظ بن عديو لمحاولة اغتيال، الأمر الذي نفته العمليات مساء الأربعاء.

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