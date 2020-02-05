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شفاء أكثر من 910 شخص من فيروس كورونا في الصين 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 5 فبراير 2020

أفادت منصة "جون هوبكنز" التي تواكب لحظة بلحظة بيانات فيروس كورونا وحالات الإصابة والتعافي منه أنه تعافى 910 مرضى من الفيروس القاتل.

 

وبحسب المنصة فإنه حتى اليوم الأربعاء توفي 493 شخصا بسبب الكورونا، بينما وصل عدد المصابين إلى 24562، غالبيتهم في الصين.

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ونقلت "رويترز" اليوم تأكيد لجنة الصحة الوطنية بالصين أن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في بر الصين الرئيسي وصل إلى 492 شخصا حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن يوم الاثنين.

 

وتستقي منصة جون هوبكنز التي تقدم بثا حيا لأحدث معطياتها التي تعرضها من مصادر موثوقة مثل منظمة الصحة العالمية ومركز الأمراض الأمريكي CDC، والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة على انتشارها ECDC فضلا عن المراكز الصحية في الصين، وقد طورها مركز أنظمة العلوم والهندسة لتقديم رؤية مفصلة لانتشار الفيروس من خلال استقاء البيانات من عدة مصادر.

 

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