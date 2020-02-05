اخبار العالم

طائرة ركاب تركية تنشطر إلى نصفين أثناء هبوطها في مطار بإسطنبول

0 نشر
السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن طائرة ركاب تركية تنشطر إلى نصفين أثناء هبوطها في مطار بإسطنبول والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- انزلقت طائرة ركاب من على مدرج الطيران اليوم الأربعاء في مطار صبيحة جوكشين الدولي على الجانب الآسيوي من اسطنبول،بتركيا، ما تسبب في انشطارها لنصفين، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن طائرة ركاب تابعة لشركة بيجاسوس التركية ذات الاسعار المنخفضة، انحرفت عن المدرج واشتعلت فيها النيران بمطار إسطنبول، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وأظهرت لقطات تم بثها عبر القنوات التليفزيونية تحطم مقدمة الطائرة، وشوهد الركاب يغادرون عبر جناح واحد.

وأفادت شبكة إن تي في الخاصة أن 177 شخصا كانوا على متن الطائرة.

Advertisements

وكانت الطائرة قد تعرضت لرياح عاتية وأمطار غزيرة خلال رحلتها من أزمير، على ساحل بحر إيجة التركي، إلى اسطنبول.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية “تي أر تي” أنه تم إغلاق المطار، كما تم إرسال رجال الإطفاء إلى مكان الحادث على الفور ولا تزال عمليات الإجلاء جارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة ركاب تركية تنشطر إلى نصفين أثناء هبوطها في مطار بإسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا