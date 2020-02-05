شكرا لقرائتكم خبر عن 52 مصابا في حادث انشطار طائرة بمطار اسطنبول والان نبدء بالتفاصيل

قال حاكم اسطنبول التركية على يرليكيا ان 52 شخصا اصيبوا في انزلاق طائرة ركاب عن المدرج بمطار صبيحة جوكشين الدولي باسطنبول .

وغرد عبر صفحته على موقع تويتر ان 171 راكبا و6 هم أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة، مضيفا أن عملية الاجلاء لا تزال جارية.

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وكانت طائرة ركاب انشطرت إلى نصفين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوغشن الدولي على الضفة الاسيوية لاسطنبول، كما أظهرت مشاهد بثتها شبكة "سي إن إن تورك".

وكانت الطائرة آتية من ازمير في غرب تركيا ويرجح انها خرجت عن المدرج بسبب الامطار الغزيرة التي تهطل على اسطنبول.

وتم اغلاق المطار امام الرحلات وتحويل كل الطائرات إلى مطار اسطنبول الدولي الواقع على الضفة الاوروبية للعاصمة الاقتصادية لتركيا.