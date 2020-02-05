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تسجيل 53 اصابة وسط النجف

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افاد مصدر امني، الاربعاء، بتسجيل 53 اصابة وسط النجف.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل ٥٣ اصابة بعضها خطرة في الاحداث الجارية وسط محافظة النجف".

 

وكان مصدر امني افاد، اليوم الاربعاء، بتسجيل خمس اصابات باطلاق نار في ساحة الصدرين وسط النجف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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