تسجيل 53 اصابة وسط النجف

افاد مصدر امني، الاربعاء، بتسجيل 53 اصابة وسط النجف.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل ٥٣ اصابة بعضها خطرة في الاحداث الجارية وسط محافظة النجف".
وكان مصدر امني افاد، اليوم الاربعاء، بتسجيل خمس اصابات باطلاق نار في ساحة الصدرين وسط النجف.
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