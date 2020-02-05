أكد زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، الاربعاء، عدم اعتراضه على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مشيراً الى أن طريقة مجيئه غير صحيحة، فيما لفت الى أنه ضد خروج القوات الامريكية من العراق. يتبع..

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كانت هذه تفاصيل خبر علاوي: لم اعترض على رئيس الوزراء المكلف لكن طريقة مجيئه غير صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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