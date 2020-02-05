روحاني: الولايات المتحدة تمارس إرهاب الشعب الإيراني

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أكد روحاني في كلمة له، اليوم الأربعاء، أن "فرض الحظر على استيراد قطع الغيار اللازمة لأجهزة المصانع يعني الحظر ضد العمال الإيرانيين والإنتاج الإيراني".

وأضاف: "فرض الحظر على قطاع الأدوية ومنع استيراد الأدوية هو استهداف لحياة الناس، ولا يعد سوى إرهابا اقتصاديا".



وأكد روحاني أن الأمريكيين "يكذبون، فعندما يحظرون مسار المصارف الإيرانية ويخلقون المشاكل أمام صادراتنا.. فهذا يعني أنهم يمارسون عملا إرهابيا.. أميركا تمارس عملا إرهابيا ضد الشعب الإيراني".