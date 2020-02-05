رياضة 2020-02-05 | 18:37 المصدر: 62 مشاهدة اجتمعت، اليوم الاربعاء، لجنة الكرة الشاطئية بممثلي أندية الدوري لمجموعة بغداد، بحضور رئيس اللجنة علي الاسدي، وعضو الاتحاد، غالب الزاملي، فضلا عن ممثلي الاندية الثمانية، وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض المقترحات من اجل الخروج بحل لإقامة الدوري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠. حيث حددت اللجنة يوم ١-٣-٢٠٢٠ موعدا لانطلاق دوري الكرة الشاطئية لمجموعة بغداد، بنظام المجموعتين، حيث قسمت الفرق على مجموعتين، إذ ضمت الاولى فرق مصافي الوسط والسلام والنجدة والعدل، فيما ضمت الثانية فرق الجيش والعدالة والحدود والنخيل.



علمًا ان جميع المباريات ستقام في ملعب الشاطئية خلف مقر اتحاد الكرة، وسيتم تحديد الوقت لاحقا.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأول من آذار المقبل موعداً لانطلاق دوري الكرة الشاطئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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