بالصور.. هذا ما حدث وسط النجف اليوم

تنشر الخليج 365، صوراً للاحداث التي شهدتها مدينة النجف مساء اليوم الاربعاء. وكان مصدر امني افاد، اليوم الاربعاء، بتسجيل خمس اصابات باطلاق نار في ساحة الصدرين وسط النجف.

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