ماء النجف توضح تفاصيل الحريق الذي اندلع مساء اليوم

أكدت مديرية ماء النجف، الاربعاء، أن الحريق الذي اندلع مساء اليوم كان في المولدة الخارجية، مؤكدة عدم وجود اضرار اخرى في البناية.



وأضافت أنه "لا توجد اي اضرار اخرى في البناية"، نافية "احراق مديرية ماء النجف الاشرف". وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المولدة الخارجية لموقعنا القديم مركز الواردات في ساحة الصدرين تعرضت الى الاحتراق نتيجة حرق احدى الخيام القريبة منها وتم اخماد الحريق مباشرة".وأضافت أنه "لا توجد اي اضرار اخرى في البناية"، نافية "احراق مديرية ماء النجف الاشرف". وافاد مصدر امني، الاربعاء، باندلاع النيران داخل دائرة الماء والمجاري وسط النجف.

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