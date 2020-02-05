انقاذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر جنوبي الرمادي

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بانقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر جنوبي مدينة الرمادي.
يشار الى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق وثقت، حالات ومحاولات الانتحار في عموم محافظات البلاد للعام الماضي ٢٠١٩، مشيرة الى أن عدد تلك الحالات والمحاولات بلغت ٧٢٥، حيث سجلت محافظة كركوك بـ ١٠٦ حالة ومحاولة انتحار تلتها بغداد بـ١٠٢ حالة ومحاولة انتحار وبلغت حالات ومحاولات الانتحار لدى الذكور ٣٤٦ حالة ولدى الإناث ٣٧٩ حالة.
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