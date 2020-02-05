انقاذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر جنوبي الرمادي

وقال المصدر في حديث لـ السومرؤية نيوز، إن "قوة من فوج ١٢ شرطة الانبار وبالتعاون مع الشرطة النهرية انقذت فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر القاسم جنوبي الرمادي".

يشار الى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق وثقت، حالات ومحاولات الانتحار في عموم محافظات البلاد للعام الماضي ٢٠١٩، مشيرة الى أن عدد تلك الحالات والمحاولات بلغت ٧٢٥، حيث سجلت محافظة كركوك بـ ١٠٦ حالة ومحاولة انتحار تلتها بغداد بـ١٠٢ حالة ومحاولة انتحار وبلغت حالات ومحاولات الانتحار لدى الذكور ٣٤٦ حالة ولدى الإناث ٣٧٩ حالة.