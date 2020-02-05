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انقاذ فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر جنوبي الرمادي

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أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بانقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر جنوبي مدينة الرمادي.
وقال المصدر في حديث لـ السومرؤية نيوز، إن "قوة من فوج ١٢ شرطة الانبار وبالتعاون مع الشرطة النهرية انقذت فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر القاسم جنوبي الرمادي".

يشار الى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق وثقت، حالات ومحاولات الانتحار في عموم محافظات البلاد للعام الماضي ٢٠١٩، مشيرة الى أن عدد تلك الحالات والمحاولات بلغت ٧٢٥، حيث سجلت محافظة كركوك بـ ١٠٦ حالة ومحاولة انتحار تلتها بغداد بـ١٠٢ حالة ومحاولة انتحار وبلغت حالات ومحاولات الانتحار لدى الذكور ٣٤٦ حالة ولدى الإناث ٣٧٩ حالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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