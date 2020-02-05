الإمارات تنهي الاستعداد لاستضافة تمرين "أمن الخليج العربي 2"

أنهت الإمارات، الأربعاء، استعداداتها لاستضافة التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 2"، الذي يهدف لتحقيق التكامل الأمني بين دول مجلس التعاون وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب.



وقال الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية الإماراتية: "هذا التمرين يمثل انطلاقة أمنية طموحة تساهم في توحيد وتضافر الجهود للارتقاء بمستوى العمل الأمني، على ضوء الأهداف المشتركة والمصير الواحد، ضد أي تهديد يمس دول الخليج العربي".

ولفت إلى أن "هذا التمرين الأمني المشترك يؤكد العمل التكاملي، ووحدة الرسالة بين الأجهزة الأمنية، من أجل تعزيز الأمن لمواجهة مختلف التحديات الأمنية".

وأوضح أن "التدريب يسهم في تبادل الخبرات، ورفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني، في إدارة المواقف الأمنية الطارئة".

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وأشار إلى أن "الوزارة تستضيف التمرين تنفيذاً لقرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وبدعم من الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية".

واطلع اللواء عبدالله علي الغيثي عضو اللجنة العليا لتمرين أمن الخليج العربي 2، رئيس فريق القيادة والسيطرة على استعدادات وتحضيرات اللجان وفرق العمل من وزارة الداخلية الخاصة بالتمرين التعبوي الخليجي المشترك، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بدبي.

واطمأن الغيثي على آخر الاستعدادات والتحضيرات والخطط المعدة للتمرين لاستقبال الوفود والقوات المشاركة من الدول، مثمنا جهود اللجان وفرق العمل وتقدم الأعمال التي تمت.

يذكر أن هذا التمرين هو التمرين الثاني من نوعه الذي تنفذه أجهزة الشرطة والأمن بدول مجلس التعاون.

وكان التمرين الأول نفذ في آخر عام 2016 في البحرين لتعزيز التعاون المشترك بدول المجلس وتبادل الخبرات والتطوير المستمر في التعامل الأمني مع الأحداث والتحديات المشتركة.