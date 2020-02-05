المصري تريزيجيه يحصد أول ألقابه الفردية مع أستون فيلا

حصد محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا، أول ألقابه الفردية مع فريقه، بعدما فاز بجائزة أفضل هدف للفريق في الشهر الماضي.

وسجل تريزيجيه هدفا قاتلا في شباك ليستر سيتي، في إياب نصف نهائي كأس الرابطة، بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد عرضية متقنة من مواطنه أحمد المحمدي، ليحسم اللقاء بفوز فريقه 2-1، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 على أرض ليستر، ليتفوق أستون فيلا 3-2 في مجموع المباراتين، ويتأهل إلى المباراة النهائية.

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وأعلن الحساب الرسمي لنادي أستون فيلا على "تويتر" حصول هدف تريزيجيه في مرمى ليستر سيتي على النسبة الأعلى من التصويت كأفضل هدف في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بواقع 35.7%.

وتفوق تريزيجيه على هدف الجناح الإنجليزي جاك جريلش في برايتون، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي وحصل على نسبة 34%، وهدف اللاعب ذاته في مرمى بيرنلي في الجولة الـ21 من المسابقة، حيث حصل على 23.1%.

وقاد هدف تريزيجيه أستون فيلا للمباراة النهائية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد غياب 10 سنوات، ليكون على موعد مع مانشستر سيتي في المباراة النهائية، بعدما تخطى الأخير عقبة الغريم التقليدي مانشستر يونايتد.

ويخوض تريزيجيه موسمه الأول بقميص أستون فيلا، حيث شارك معه في 28 مباراة، وسجل خلالها 4 وصنع 3 بجميع المسابقات.