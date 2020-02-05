قتلى وجرحى في قصف حوثي لحي سكني بمأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح، مساء الأربعاء، في قصف صاروخي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على حي سكني بمدينة مأرب شرقي اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية"، إن صاروخا حوثيا سقط على حي"الروضة" وسط مدينة مأرب، وسمع دوي انفجار عنيف.

وأشار المصدر إلى أن الصاروخ تسبب بتهدم جزئي لمنزلين وسقوط عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

وخلال الأيام الماضية، شنت مليشيا الحوثي الانقلابية عددا من الهجمات الإرهابية على عدة مدن، أبرزها استهداف مسجد معسكر الاستقبال الذي أسفر عن مقتل 79 مجندا.

كما استهدفت المليشيا منزل البرلماني حسين السوادي في المدينة ذاتها، ما أسفر عن مقتل امرأة وطفلة من أفراد أسرته.