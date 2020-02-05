وزير الخارجية السعودي بالجزائر للمرة الأولى منذ انتخاب تبون

يزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الجزائر، الخميس، للمرة الأولى منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد نهاية العام الماضي، وفق وسائل إعلام جزائرية.

وذكرت قناة "النهار" الجزائرية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، القول إن وزير الخارجية السعودي سيزور الجزائر الخميس، دون تقديم تفاصيل أكثر عن طبيعة الزيارة.

بينما أشارت مصادر إعلامية أخرى، إلى أن الزيارة تندرج في إطار رغبة البلدين العربيين في ترقية التعاون الاقتصادي بينهما خاصة بعد التغييرات التي أجرتها الجزائر على قوانين الاستثمار.

كما يبحث الجانبان ملف الأزمة الليبية، وسعي البلدين لإيجاد حل سلمي في هذا البلد العربي، وتوافق البلدين على رفض التدخلات الأجنبية العسكرية في الأراضي الليبية.

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ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والوزير الأول عبد العزيز جراد، الأمير فيصل بن فرحان، بالإضافة إلى جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم.





وتأتي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بعد الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم قبل أيام فقط إلى المملكة، كأول محطة خارجية له منذ إعادة تعيينه وزيرا للخارجية بداية الشهر الماضي.

وتعد السعودية من بين أكبر الدول المستثمرة في الجزائر، حيث بلغت قيمة استثماراتها الإجمالية 3 مليارات دولار، مع توقعات بأن ترتفع إلى أكثر من 10 مليارات دولار في الأعوام العشرة المقبلة، في حين فاق حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي بحسب إحصائيات رسمية جزائرية، 700 مليون دولار.



