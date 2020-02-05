ترامب يلتقي زعيم المعارضة الفنزويلية بالبيت الأبيض

زعيم المعارضة الفنزويلية أثناء خطاب ترامب في الكونجرس - أ.ف.ب

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل، اليوم الأربعاء، زعيم المعارضة الفنزويلية لبحث سبل تسريع عملية الانتقال الديمقراطي في فنزويلا.



ويسعى جوايدو الذي تعترف به الولايات المتحدة ونحو 50 دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا، إلى إعادة حشد الدعم الدولي لمساعيه الرامية للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وسيأتي اللقاء المقرر غداة إعلان الرئيس الأمريكي في خطابه عن حالة الاتحاد الذي حضره جوايدو أنه "سيتم القضاء على طغيان مادورو".

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وأكد بيان للرئاسة الأمريكية "مواصلة العمل مع شركائنا في المنطقة لمواجهة الدكتاتورية غير الشرعية في فنزويلا، والوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي لضمان مستقبل ديمقراطي ومزدهر".

وكان المعارض الفنزويلي خوان جوايدو، قد حضر خطاب ترامب حول حالة الاتحاد في الكونجرس الأمريكي، فجر أمس الأربعاء.

وكان جوايدو، رئيس الجمعية الوطنية، نصّب نفسه في يناير/كانون الثاني 2019 رئيسا انتقاليا إثر اعتبار المجلس التشريعي مادورو "مغتصبا" للسلطة، والانتخابات التي فاز فيها بولاية رئاسية ثانية "مزورة".

ووصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، زعيم المعارضة بـ"خائن لوطنه" وذلك بعد مرور أكثر من عام من إعلان الأخير نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا.