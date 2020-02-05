جوتيريس بقمة "إسكات البنادق".. الإرهاب يتصدر الخطاب

يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأحد المقبل، خطابا أمام قمة الاتحاد الأفريقي الـ33 في إثيوبيا.

ويتناول جوتيريس في كلمته أمام القمة التي تأتي بشعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا"، القضايا الراهنة منها الأمن والسلم وتغيير المناخ والبيئة والإرهاب.

وبحسب اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة، سيجري الأمين العام، على هامش مشاركته، اجتماعات ثنائية مع رؤساء الدول الأفريقية المشاركين في القمة، حول مختلف القضايا الدولية، كما يشارك أيضا في بعض الأحداث الجانبية.

كما يعقد جوتيريس، مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل الـ8 فبراير/شباط الجاري.

كما ستضع الأمم المتحدة في إثيوبيا اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالفعاليات الجانبية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي على هامش القمة، من بينها اجتماع حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في أفريقيا وإطلاق صندوق قيادة المرأة في أفريقيا، السبت المقبل.

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ومن المقرر أيضا التوقيع على إطار عمل مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن حقوق الإنسان ومنتدى رفيع المستوى حول جدول أعمال 2063 لمناقشة تقرير الاتحاد الأفريقي عن الإبلاغ المستند إلى الأدلة من أجل التفكير الجماعي والعمل بشأن جدول أعمال عام 2063.

وستشهد فعاليات القمة، إطلاق كتاب بعنوان "SHE Stands for Peace"، الذي يوافق الاحتفال بالذكرى الـ20 لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن.

وتنطلق، غدا الخميس، اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ضمن فعاليات القمة الـ33 لرؤساء الدول والحكومات المقررة 9 فبراير/شباط الجاري بأديس أبابا.

ووفق بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية يشارك في القمة "رؤساء 31 دولة و4 رؤساء وزراء، ووزراء خارجية من 7 دول، و3 نواب رؤساء، وسيدات أُول من 14 دولة، فضلا عن مشاركة "رئيس وزراء كندا والنرويج والرئيس الفلسطيني سيشاركون في أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا".

وأشار البيان إلى أن "نحو 8700 شخص حتى الآن أكدوا مشاركتهم في القمة الأفريقية"، مشيرا إلى أنهم يتوقعون أن "تجذب القمة نحو 10 آلاف ضيف إلى البلاد".

ويأتي اجتماع المجلس التنفيذي الذي ينطلق غدا الخميس، تمهيدا للقمة الأفريقية الـ33 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية، يومي 9 و10 فبراير/شباط الجاري، تحت شعار "إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا".

وتولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي منذ فبراير/شباط 2019، وستتولى جنوب أفريقيا الدورة الحالية 2020.