سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 5 فبراير 2020

واصل سعر الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، في تعاملات السوق غير الرسمي وسط ارتفاع الطلب ليصل إلى 100 جنيه سوداني مقابل 99.6 جنيه خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

بينما سجلت العملة الخضراء لدى المركزي السوداني 49.6 جنيه للشراء فيما بلغ سعر البيع 49.9 جنيه.

وتسعى الحكومة السودانية إلى السيطرة على سعر الدولار، بعد أن أصبح الفارق بين السعر الرسمي والموازي أكثر من 50% من قيمة العملة الحقيقية.

وكشف مسؤول سوداني، السبت الماضي، عن مشاورات تجريها بلاده مع صندوق النقد الدولي لمدها بفريق لإعادة هيكلة البنك المركزي في الخرطوم.



Advertisements

وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في وقت سابق، إن بلاده ليست لديها احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية قيمة الجنيه وإنه يوجد "خلل هيكلي".

سعر اليورو والإسترليني

وحسب البنك المركزي السوداني، سجل سعر اليورو 54.85 جنيه للشراء مقابل 55.13 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 64.53 جنيه للشراء مقابل 64.85 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفي المركزي السوداني، سجل الريال السعودي 13.22 جنيه للشراء مقابل 13.28 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 13.50 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 161.93 جنيه للشراء و162.74 جنيه للبيع.