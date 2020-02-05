شاهد.. كاريكاتير ساخر يفضح "جمل ريان" مذيع الجزيرة القطرية ويكشف حقيقته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

تصدر هاشتاج #مذيع_الجزيره_يدعو_للاغتيال، بعد نشر المذيع بقناة الجزيرة القطرية، جمال ريان، استطلاع رأي يحرض الجماهير على اغتيال رموز الأمة العربية، وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون.



وكان "ريان" قد سأل الجماهير عن رأيه في تشكيل فرقاً خاصة مدربة تدريباً عالياً للتعامل مع رموز الدول العربية، وهو ما اعتبره كثيرون دعوة تكشف عن الوجه الإرهابي لقناة الجزيرة القطرية، التي طالما حرضت على الإرهاب فى المنطقة.

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كما تداول النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي كاريكاتير يسخر من جمال ريان تحت عنوان دموع الخائن لا تُبرر خيانته #جمال_ريان.