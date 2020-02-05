دمشق تؤكد أن أردوغان يصر على الكذب والتضليل إزاء سلوكياته في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت دمشق، الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر على الكذب والتضليل إزاء سلوكياته في سوريا.



وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إن "تصريحات أردوغان بشأن اتفاق أضنة تؤكد مجدداً عدم احترامه لأي التزام أو اتفاق سواء في إطار أستانا أو تفاهمات سوتشي".

وأضاف المصدر، في تصريحات وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، إن " سوريا تستهجن إصرار رئيس النظام التركي على الاستمرار بالكذب والتضليل إزاء سلوكياته في سورية وخاصة ادعاءه فيما يتعلق بدخول قواته إلى شمال حلب بموجب اتفاق أضنة لمكافحة الإرهاب".

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وتابع: "بهذا الصدد تؤكد سوريا أن اتفاق أضنة يفرض التنسيق مع الحكومة السورية باعتباره اتفاقا بين دولتين وبالتالي لا يستطيع أردوغان وفق موجبات هذا الاتفاق التصرف بشكل منفرد".

ولفت المصدر إلى أنه "إضافة إلى ذلك فإن اتفاق أضنة لضمان أمن الحدود بين البلدين يهدف بالفعل إلى مكافحة الإرهاب إلا أن ما يقوم به أردوغان هو حماية أدواته من المجموعات الإرهابية التي قدم لها ولا يزال مختلف أشكال الدعم والتي تتهاوى وتندحر أمام تقدم الجيش السوري وينهار معها المشروع الأردوغاني في سوريا".

وأشار المصدر إلى أن "هذا النظام ورأسه بالتحديد يفقد أدنى درجات الصدقية وأن الفشل الذريع سيكون المصير المحتوم لسياساته العدوانية".