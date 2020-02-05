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سقوط 4 باكستانيين في قصف هندي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ إسلام أباد أعلنت باكستان عن إصابة أربعة من مواطنيها بنيران أطلقتها القوات الهندية على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير. وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أمس، أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار بدون مبرر، وقصفت قرى باكستانية في قطاع «ليبا» الحدودي. وأضاف أن القوات الهندية استهدفت المناطق المأهولة بالسكان بشكل مقصود واستخدمت الأسلحة الثقيلة في عمليات القصف.



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