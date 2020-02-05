فوستيه: السعودية سباقة لإغاثة المنكوبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - مأرب

أثنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالسعودية، السفيرة ناتالي فوستيه، على الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنظمة الدولية، وأشادت بنشاطات المركز وسعيه الحثيث لنجدة المنكوبين ودعم المعوزين ومساعدة الدول والشعوب المحتاجة.

جاء ذلك خلال لقاء مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لشؤون التخطيط والتطوير، الدكتور عقيل الغامدي، في مقر المركز بالرياض أمس، مع ناتالي فوستيه، حيث ناقش الطرفان تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين المركز والأمم المتحدة ومنظماتها لدعم العمل الإنساني في الدول المتضررة حول العالم.

وفي الإطار نفسه وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 335 سلة غذائية للنازحين من محافظة صنعاء إلى مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 3.000 شخص، وذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب اليمني في جميع محافظاته بدون استثناء.