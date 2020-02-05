محاكمة سيدة ماليزيا الأولى بتهم فساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ كوالالمبور
واجهت روسماه منصور، المعروفة بشغفها بحقائب اليد المرصعة بالماس ورحلات التسوق للخارج أمس، أول جلسة استماع، فيما يمكن أن تكون سلسلة طويلة من المحاكمات بشأن الفساد.
وروسماه هي زوجة رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق، المتهم بتلقي رشوة قيمتها 6.5 ملايين رينجيت (1.6 مليون دولار)، تتعلق بتعاقد بشأن الطاقة الشمسية في شرق ماليزيا.
وقال النائب العام، جوبال سري رام، إن السيدة الأولى السابقة «68 عاما» أرست تأثيرا كبيرا على حكومة زوجها بسبب عجرفتها.
ووصلت روسماه إلى المحكمة بعد ساعة من وصول زوجها.
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