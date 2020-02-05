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مصرع مئات الحوثيين بينهم خبراء من حزب الله وإيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الضالع

أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني أمس عن سقوط مئات القتلى من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وإيران، وذلك خلال المعارك الأخيرة في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء.

وأشار إلى أن هذه المعارك ما زالت مستعرة والميليشيات تتكتم على خسائرها الحقيقية. ووصف المعركة مع ما سماه «المشروع الفارسي ومرتزقته من الميليشيات الحوثية»، بأنها «فاصلة ومصيرية ونتيجتها الحتمية بإذن الله هي النصر».

‏وقال لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن «الميليشيات الحوثية مستمرة بالزج بعناصرها في محارق الموت غير آبهة بحياتهم، وتوهم أسرهم أنها تحقق انتصارات كبيرة، فيما هي تضحي بهم في مغامرات ومعارك غير وطنية خاسرة لتقديم اليمن على طبق من ذهب لإيران، وهو ما لن يسمح به اليمنيون».

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن الميليشيات الحوثية لم تقدم لليمنيين حتى المغرر بهم في صفوفها سوى الموت والخراب والدمار والجوع والفقر والمرض، ولفت إلى ‏أن الجيش الوطني بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية سطر ملاحم بطولية وخاض معارك وجها لوجه مع مرتزقة إيران في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء، مؤكدا أن الميليشيات تكبدت خلال هذه المواجهات مئات القتلى بينهم قيادات عسكرية وخبراء من حزب الله وإيران.

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واعترفت ميليشيات الحوثي، بمصرع المئات من مقاتليها خلال المواجهات التي تشهدها جبهات نهم والجوف ومأرب، إذ شيعت قيادات عدة برتب عسكرية رفيعة؛ أبرزها الرائد يحيى الشامي، والرائد محمد الأشول، والنقيب عمار الصيفي، والملازم أول ساجد الخراشي.

وتشهد مديريات المتون بمحافظة الجوف معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي، وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي قامت أمس بقطع خدمة الاتصالات بشكل كامل عن محافظة الجوف ومحاصرة كل طرق توصيل المواد الغذائية إلى أي منزل في سابقة لم تتكرر كثيرا في المعارك السابقة بهدف عزل الجوف عن العالم وممارسة عملياتهم الإجرامية بكل الطرق المفجعة.

وفي الإطار نفسه، أكد محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، أن ميليشيات الحوثي لم تتقدم شبرا واحدا في المناطق التي سبق أن حررها أبطال الجيش الوطني، رغم المخطط الكبير والهجوم الواسع الذي شنته لإسقاط المحافظة من محاور عدة.

وقال اللواء العكيمي إن أبطال الجيش من أبناء الجوف ومختلف المحافظات أفشلوا مخططات الميليشيات الحوثية لإسقاط المحافظة وكانوا لها بالمرصاد في مختلف الجبهات، وأصبح هذا المخطط وبالا عليها. وأوضح أن الحوثي جمع المجرمين الذين قتلوا أبناء اليمن وساقهم للمشاركة في الهجوم على محافظة الجوف ولكنه ساقهم إلى محارق الموت.

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