مقتل شخص إثر إشكال في منطقة صفير في الضاحية الجنوبية

قتل المدعو ف.س، بعدما اطلق مجهول النار بإتجاهه، إثر إشكال في محلة الشارع الصيني في منطقة صفير في الضاحية الجنوبية. وكان المغدور نقل على الاثر لتلقي العلاج، ولكنه ما لبث أن فارق الحياة.
وحضرت دورية لقوى الأمن الداخلي وقوة من الجيش لضبط الوضع في المنطقة حيث ساد التوتر.
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