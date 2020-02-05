مقتل شخص إثر إشكال في منطقة صفير في الضاحية الجنوبية

قتل المدعو ف.س، بعدما اطلق مجهول النار بإتجاهه، إثر إشكال في محلة الشارع الصيني في منطقة صفير في ​الضاحية الجنوبية​. وكان المغدور نقل على الاثر لتلقي العلاج، ولكنه ما لبث أن فارق ​الحياة​.

وحضرت دورية ل​قوى الأمن الداخلي​ وقوة من ​الجيش​ لضبط الوضع في المنطقة حيث ساد التوتر.