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مقتل شخص إثر إشكال في منطقة صفير في الضاحية الجنوبية

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قتل المدعو ف.س، بعدما اطلق مجهول النار بإتجاهه، إثر إشكال في محلة الشارع الصيني في منطقة صفير في ​الضاحية الجنوبية​. وكان المغدور نقل على الاثر لتلقي العلاج، ولكنه ما لبث أن فارق ​الحياة​.

وحضرت دورية ل​قوى الأمن الداخلي​ وقوة من ​الجيش​ لضبط الوضع في المنطقة حيث ساد التوتر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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