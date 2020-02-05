"سانا": خارجية سوريا تستنكر تصريحات رأس النظام التركي الكاذب والمضلل

أفادت وكالة "سانا" السورية نقلاً عن مصدر رسمي في ​وزارة الخارجية والمغتربين​ السورية، بأن ​سوريا​ "تستهجن إصرار رئيس النظام التركي ​أردوغان​ على الاستمرار بالكذب والتضليل إزاء سلوكياته في سوريا وخاصة ادعاءه فيما يتعلق بدخول قواته إلى شمال حلب بموجب اتفاق أضنة ل​مكافحة الإرهاب​".

وأشار المصدر إلى أنه "بهذا الصدد تؤكد سوريا أن اتفاق أضنة يفرض التنسيق مع ​الحكومة السورية​ باعتباره اتفاقا بين دولتين وبالتالي لا يستطيع أردوغان وفق موجبات هذا الاتفاق التصرف بشكل منفرد.

واعتبر أن "تصريحات رأس النظام التركي تؤكد مجدداً نهج الكذب والتضليل والمراوغة الذي يحكم سياساته وعدم احترامه لأي التزام أو اتفاق سواء في إطار ​أستانا​ أو تفاهمات سوتشي أو موجبات اتفاق أضنة وأن هذا الإنكار يفقد هذا النظام ورأسه بالتحديد أدنى درجات الصدقية وأن الفشل الذريع سيكون المصير المحتوم لسياساته العدوانية".