طلب عضو كتلة ​الجمهورية القوية​ النائب ​عماد واكيم​ إلى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ التحرك إزاء أصحاب ​المصارف​ الذين حولوا أموالهم إلى الخارج. وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، قال واكيم :"دولة الرئيس بري افدتنا ان ٥ مصارف قاموا بتحويل اموالهم الخاصة الى الخارج وبمبالغ هائلة! عظيم،يبقى دولتك ان نعلم من هم هؤلاء وكيف ستتم معالجة الامر وكيفية المحاسبة لأن هذه المبالغ كافية لتحدث بعض الاثر الايجابي على الاسواق النقدية المحلية".

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كانت هذه تفاصيل خبر عماد واكيم لبري: لنعلم من هم أصحاب المصارف الذين حولوا أموالهم للخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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