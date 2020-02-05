عقيص: القوات اللبنانية جاهزة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة وهذا ما تريده

أكّد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​، في حديث تلفزيوني، ان "​القوات اللبنانية​ جاهزة لإجراء ​انتخابات​ نيابية مبكرة، وهذا ما تريده وطالبت به منذ اولى لحظات 17 تشرين، والقوات تتمتع بثقة جمهورها لأنها لم تكذب على هذا الجمهور الكبير بتاتاً، ولأنها تفضل ان تأخذ قرار مقتنع به الجمهور وتتكبد كل العناء مقابل ان تأخذ قرار يناسب حليفها وتجلس اشهر وسنين لكي تقنع الجمهور بقراراتها، والقوات تنطلق من اقتناع جمهورها"، موضحاً ان "القوات ليست مع تقويض القطاعات في اقتصادنا ولكن مع محاسبة الاشخاص، وانه منذ ان اندلع الحراك قال البعض انه يجب وضع نظام خاص لاسترداد الاموال المنهوبة للإيحاء بعدم وجود قوانين لاسترداد الاموال، ويجب الانتباه الى ان لبنان لا ينقصه قوانين وانما يفتقد للإرادة السياسية بتطبيق القوانين النافذة حالياً، كالاثراء الغير مشروع فهذه القوانين تتيح بعد التأكد من افعال الاشخاص ان تستعاد الاموال ولا مانع من اقرار تطبيق الية سريعة لعملية الاسترداد، ولا يجب شراء الوقت، والاعتماد على الذاكرة القصيرة عند الناس"، كاشفاً ان "بعض الدول الصديقة جاهزة لمساعدة لبنان بهذا الامر والدول الاوروبية مستعدة لهذا الامر ولكن بشرط ان يبدأ ​القضاء اللبناني​ بملاحقة الفاسدين في لبنان، والقضاء يعطينا اشارات متناقضة، واصبحنا على اقتناع كامل ان وجود بعض ​القضاة​ الشرفاء والشجعان في لبنان لا يكفي، بل نحن بحاجة الى بيئة قانونية مناسبة".