محتجون تسلقوا الجدار الاسمنتي الفاصل برياض الصلح وقاموا برمي الحجارة

قام عدد من ​المحتجين​ الآتين من ​البقاع​ وعكار و​طرابلس​ بتنفيذ وقفة رمزية في ​ساحة رياض الصلح​، رددوا هتافات ترفض "إعطاء ​حكومة​ الرئيس ​حسان دياب​ الثقة".

وبدأ ​محتجون​ بتسلق ​الجدار الاسمنتي​ عند الاسلاك الشائكة، وحاولوا خلع الفاصل الحديدي بين الساحة والسراي. كما بدأوا برمي الحجارة باتجاه ​القوى الامنية​ امام ​السراي الحكومي​. وعمد عدد منهم، لا سيما النساء، إلى مغادرة الساحة، خوفا من ردات الفعل.

إضغط للمزيد