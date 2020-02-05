محتجون تسلقوا الجدار الاسمنتي الفاصل برياض الصلح وقاموا برمي الحجارة

قام عدد من المحتجين الآتين من البقاع وعكار وطرابلس بتنفيذ وقفة رمزية في ساحة رياض الصلح، رددوا هتافات ترفض "إعطاء حكومة الرئيس حسان دياب الثقة".
وبدأ محتجون بتسلق الجدار الاسمنتي عند الاسلاك الشائكة، وحاولوا خلع الفاصل الحديدي بين الساحة والسراي. كما بدأوا برمي الحجارة باتجاه القوى الامنية امام السراي الحكومي. وعمد عدد منهم، لا سيما النساء، إلى مغادرة الساحة، خوفا من ردات الفعل.
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