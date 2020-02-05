أصدر محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده تعميما حمل الرقم 4/213 لقيادة منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي، قائمقاميتي البقاع الغربي وراشيا، الصليب الاحمر، اتحادات بلديات وبلديات قضاء زحلة، المصلحة الاقليمية للاشغال العامة في البقاع، المكتب الاقليمي للدفاع المدني في البقاع، ودائرة الشؤون الاجتماعية في البقاع "لإتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر، نظرا الى احتمال تعرض لبنان لمنخفض جوي، بدءا من ارتفاع 1000 متر وذلك اعتبارا من مساء الجمعة الواقع في 7 من الشهر الحالي، والذي يستمر لغاية الاثنين 10 منه، والمترافق مع امطار غزيرة وتساقط للثلوج مع موجة صقيع وتشكل للجليد، وفقا لمعطيات الارصاد الجوية الخاصة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في البقاع، ومصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني".
ودعا إلى "البقاء في جهوزية تامة لمواجهة أي مستجد او طارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة الاقليمية، واتخاذ الاجراءات الاحتياطية، والوقائية كافة، وخصوصا في القرى والبلدات المحاذية لمجرى نهر الليطاني للحؤول دون حصول أي حادث او ضرر".
كانت هذه تفاصيل خبر تعميم لمحافظ البقاع لإتخاذ اجراءات وقائية جراء احتمال تعرض لبنان لمنخفض جوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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