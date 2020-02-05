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تعميم لمحافظ البقاع لإتخاذ اجراءات وقائية جراء احتمال تعرض لبنان لمنخفض جوي

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أصدر ​محافظ​ ​البقاع​ القاضي كمال ابو جوده تعميما حمل الرقم 4/213 لقيادة ​منطقة البقاع​ الاقليمية في ​قوى الامن الداخلي​، قائمقاميتي ​البقاع الغربي​ و​راشيا​، ​الصليب الاحمر​، اتحادات بلديات وبلديات قضاء زحلة، المصلحة الاقليمية للاشغال العامة في البقاع، المكتب الاقليمي للدفاع المدني في البقاع، ودائرة الشؤون الاجتماعية في البقاع "لإتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر، نظرا الى احتمال تعرض ​لبنان​ لمنخفض جوي، بدءا من ارتفاع 1000 متر وذلك اعتبارا من مساء الجمعة الواقع في 7 من الشهر الحالي، والذي يستمر لغاية الاثنين 10 منه، والمترافق مع امطار غزيرة وتساقط للثلوج مع موجة صقيع وتشكل للجليد، وفقا لمعطيات الارصاد الجوية الخاصة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في البقاع، و​مصلحة الارصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني".


ودعا إلى "البقاء في جهوزية تامة لمواجهة أي مستجد او طارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة الاقليمية، واتخاذ الاجراءات الاحتياطية، والوقائية كافة، وخصوصا في القرى والبلدات المحاذية لمجرى ​نهر الليطاني​ للحؤول دون حصول أي حادث او ضرر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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