المؤتمر العام للهنشاك أوصى بإعادة تقييم علاقاته مع الحلفاء

أعلن حزب "الهنشاك الاشتراكي الديمقراطي"، عن"انتهاء أعمال مؤتمره العام الـ" 57"، بعد أن نوقشت جميع البنود المطروحة على جدول الأعمال، وتبني التوصيات واتخاذ القرارات وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة".
وحيا المؤتمر في بيان، "انتفاضة الشعب اللبناني في 17 تشرين الأول"، مؤكدا على "ضرورة إيجاد الحلول للعجز المالي ومكافحة الفساد وترسيخ الإصلاحات وإسترجاع الأموال المنهوبة"، ولافتا الى ان "الإصلاح يبدأ بإجراء انتخابات نيابية مبكرة على اساس قانون انتخابي عصري، يؤمن التمثيل العادل لكل فئات الشعب اللبناني".
وأوصى المؤتمر بإعادة "تقييم علاقات الحزب، ووضع الأمور على مساراتها الصحيحة، مع جميع الحلفاء من ضمنها تيار المستقبل. كما أشار الى إمكانية توسيع مروحة التحالفات مع القوى الإصلاحية التي تسعى لبناء لبنان جديد، حديث ومدني"، موضحا أنه "انتخب لجنة تنفيذية جديدة لمدة سنتين برئاسة النائب السابق سيبوه قالباكيان".
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